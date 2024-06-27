В России разрабатывают препараты для борьбы с различными типами ботулотоксина

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывают отдельные препараты для борьбы с различными типами ботулотоксина, вызывающего ботулизм. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией иммунобиотехнологий центра, один из разработчиков препарата Дмитрий Щебляков.

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"Для других типов токсина у нас препараты в разработке. Пока еще на доклинических [испытаниях], то есть сейчас препарат в "клинику" пойдет только типа А, а следом в разработке у нас моноклональные антитела для других типов токсина", - сказал Щебляков.



Он отметил, что новый препарат, разработанный для профилактики и терапии ботулотоксина типа А, не будет эффективен для других типов токсина, поэтому разрабатываются отдельные вакцины.

26 июня Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее Щебляков сообщал ТАСС, что на проведение клинических исследований потребуется минимум год - исследования могут завершиться в 2025 году. По его словам, препарат состоит из моноклональных антител, которые нейтрализуют ботулотоксин типа А. Антитело связывается с токсином и блокирует его проникновение в клетки и нейтрализует токсины.