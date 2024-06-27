Ученые заявили, что прием витаминов не продлевает жизнь

Прием витаминов не оказывает существенное влияние на продолжительность жизни. К такому выводу пришли исследователи Национального института здоровья.

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Согласно материалу, опубликованному в JAMA Open Network, ученые провели масштабное исследование, в рамках которого изучили данные о состоянии здоровья почти 400 тыс человек, которые фиксировались на протяжении 20 лет.

Затем ученые сопоставили эти данные с показателями смертности. Оказалось, что люди, которые принимали всевозможные витаминные добавки, никак не снижали риск преждевременной смерти по любым причинам. Вероятность того, что они скончаются, заболев, к примеру, раком, была такой же, как у людей, которые не пили витамины.

Также ученые выяснили, что прием витаминов не снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или цереброваскулярных патологий.

Теперь ученые планируют выяснить, как прием витаминов сказывается на других состояниях, например, на процессах старения. Кроме того, они считают, что нужно выяснить, как прием витаминов сказывается на здоровье людей, у которых подтвержден дефицит тех или других питательных веществ.

Между тем, ранее врачи объяснили, почему стоит пить витаминные добавки. Так, они утверждают, что витаминные добавки укрепляют иммунитет, нервную систему, благотворно влияют на состояние кожи, поддерживают работу мозга, сосудов, сердца, обеспечивают здоровье костей.

Поэтому специалисты настаивают, что витамины нужно принимать при увеличенных нагрузках на организм, во время болезни, после хирургических вмешательств или при интенсивных физических нагрузках.

Также ранее врачебное сообщество заявило, что нехватка витамина D влияет на когнитивные функции мозга и ведет к образованию камней в почках.