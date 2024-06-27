В столичной клинике у донора выявили необычный резус-фактор крови

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, врачи отделения трансфузиологии ГКБ имени М.П. Кончаловского выявили ранее не зарегистрированный вариант антигена резус-фактора D у москвича, который пришел сдавать кровь в рамках донорской акции.

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"Столичный банк крови способен удовлетворить потребности в самых разных случаях. Стать донором можно в Центре крови имени О.К. Гаврилова и 11 крупных отделениях на базе многопрофильных стационаров. Ежегодно туда обращается более 100 тысяч человек и заготавливается свыше 250 тысяч литров крови. Ранее не зарегистрированный фенотип резус-фактора, который выявили у москвича, может в будущем спасти жизни. Ведь при трансфузии крайне важно учитывать не только группу крови, но и вариант резус-фактора донора и реципиента", - поделилась подробностями заммэра Анастасия Ракова.



Молодой человек впервые пришел сдавать кровь в рамках донорской акции. Во время первичного обследования выяснилось, что у него вторая группа крови и D-отрицательный статус, то есть резус-фактор. Однако более глубокое тестирование показало, что антиген D у донора присутствует, но точный фенотип определить невозможно. В таких особых случаях для установления резус-статуса требуются молекулярно-генетические исследования.

Фенотип, который встречается очень редко и только у небольшого процента людей, проживающих в определенной местности, называется редким. Если кому-то из таких людей требуется переливание крови, то подбор донора становится сложной задачей. Организм реципиента может начать вырабатывать антитела на донорскую кровь, если в ней присутствуют несовместимые антигены. Это может привести к тяжелым осложнениям.

Поэтому работу по типированию (классификации) крови, заготовке и хранению редких фенотипов, которую проводят сотрудники столичной трансфузиологической службы, сложно переоценить. В любое время дня и ночи, если в какой-либо больнице Москвы срочно требуется кровь или ее компоненты для спасения пациента, трансфузиологи ищут максимально идентичные образцы, то есть совместимые с кровью реципиента по различным антигенам.

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В отделении трансфузиологии городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского создан реестр, в котором зарегистрировано более 41 тысячи доноров с разными фенотипами антигенов эритроцитов, включая и очень редкие. Сегодня в криобанке хранится более 190 доз крови с редким фенотипом.

Отделение трансфузиологии городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского является одним из крупнейших в Москве. Ежегодно здесь заготавливают более 7 тонн крови. Оно также является резервным отделением по обеспечению компонентами крови лечебных учреждений столичного Департамента здравоохранения.

Здесь разработана четкая система логистики и создана база данных кадровых доноров. Внедрены новые технологии иммуногематологических исследований крови доноров и пациентов, включая методики типирования редких антигенов. Это позволяет обеспечивать безопасность и клиническую эффективность проводимой трансфузионной терапии в круглосуточном режиме, предупреждать возможные реакции и осложнения при переливании донорской крови или ее компонентов реципиентам.