В Томске создали новый материал для зубных коронок

Росздравнадзор зарегистрировал новый материал для реставрации зубов, разработанный томскими учеными. Лаборатории в считаные часы могут получить из него зубные коронки на основе компьютерной 3D-модели челюсти пациента.

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Команда научного коллектива Томского государственного университета сообщила о запуске первого в России сертифицированного производства керамических циркониевых дисков для стоматологии.

"Для производства специального керамического материала для зубных коронок, мостов и протезов коллектив создал марку Nova, которая способна заменить импортные аналоги, - рассказали в ТГУ. - Это небольшой круглый блок, похожий на шайбу, с четкими параметрами качества. Из него зубные техники уже могут выпиливать коронку нужной им формы, толщины и цвета".



Для изготовления стоматологической керамики томичи используют порошок китайского производства.

"50% технологий у нас уже отечественные, - поясняет научный сотрудник НОЦ "Аддитивные технологии" ТГУ Владимир Промахов. - Следующим этапом станут новые разработки, чтобы и вторая половина технологий была российской. Имеет смысл организовать у нас в стране высокотехнологичное производство порошков".



Экспериментальные образцы керамического материала ученые предоставили независимым зуботехническим лабораториям. Исследования показали, что по параметрам они не уступают более дорогим импортным материалам. Качество коронок полностью соответствует современным требованиям по цвету, прочности и прозрачности.

Томские керамические циркониевые диски уже покупают стоматологические клиники из Новосибирска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Ученые отмечают, что их проект - это наглядный пример того, как на основе научных изысканий появился реальный продукт