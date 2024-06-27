Ученые выяснили, как мозг регулирует чувствительность к угрозам

Ученые из Англии обнаружили область мозга, которая управляет реакцией на опасность у мышей. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, может помочь разработать новые методы лечения тревожности и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

В ходе исследования была изучена область мозга, называемая периакведуктуальным серым веществом (PAG), которая чрезмерно активна у людей с тревогой и ПТСР. Они обнаружили, что тормозные нейроны в PAG постоянно активны, но их активность можно регулировать. Оказалось, что это напрямую влияет на то, решит ли мышь убегать от опасности, а также на продолжительность бегства.

Для изучения того, как мозг контролирует бегство, ученые сначала записывали активность тормозных нейронов PAG в лабораторных условиях. Они обнаружили, что эти нейроны всегда активны. Кроме того, ученые установили, что тормозные нейроны PAG напрямую связаны с возбуждающими нейронами, которые запускают бегство.

Для дальнейшего подтверждения ученые напрямую воздействовали на активность нейронов с помощью оптогенетики. Оказалось, что искусственное повышение активности тормозных нейронов PAG снижает вероятность бегства, а их подавление — наоборот, увеличивает.