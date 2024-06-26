Ученые назвали преимущество маленького бюста при грудном вскармливании детей

Польские ученые из Варшавского медицинского университета обнаружили связь между размером груди кормящей женщины и содержанием питательных элементов в ее молоке. Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Human Biology (AJHB).

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Предыдущие изыскания изучали влияние на состав молока таких характеристик, как жировые отложения, диета и частота кормления, но взаимосвязь между размером груди и составом молока до сих пор подробно не анализировалась.

В новом исследовании приняли участие 137 матерей, практикующие только грудное вскармливание. Сбор данных включал антропометрические измерения, такие как окружность груди, индекс массы тела и процент жира в организме.

Пробы грудного молока собрали в середине утра, во время, определенное как оптимальное для стандартизации измерений состава молока. Ученые проанализировали образцы молока на содержание энергии, содержание жира, белка и лактозы с помощью специализированного анализатора состава женского молока.

Исследователи с удивлением обнаружили отрицательную связь между размером груди и концентрацией лактозы в грудном молоке. У женщин с большей грудью вырабатывалось молоко с более низким содержанием лактозы, чем у женщин с меньшей грудью, при учете всех физиологических факторов.

Ученые отметили, что обратная связь между размером груди и концентрацией лактозы может быть обусловлена гормональным фоном. Большая грудь связана с более высоким уровнем гормонов эстрадиола и прогестерона, которые могут снизить общую выработку молока и ингибировать синтез лактозы за счет уровня специфического белка альфа-лактальбумина.

Специалисты добавили, что не было обнаружено значимой связи между размером груди и другими макронутриентами, такими как жир и белок.

Кроме того, исследование показало, что частота кормления и потребление калорий матерью также влияют на концентрацию лактозы. Более частые сеансы грудного вскармливания были связаны с более высоким содержанием лактозы, вероятно, из-за повышенной секреции пролактина, гормона, который стимулирует выработку молока. С другой стороны, более высокое потребление калорий матерью было связано с более низкой концентрацией лактозы, возможно, из-за ее влияния на метаболизм глюкозы и доступности для синтеза лактозы.

Ученые считают, что их открытие поможет давать более точные советы по грудному кормлению.