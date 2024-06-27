Ученые рассказали, как улучшить качество жизни при сердечной недостаточности

Долго считалось, что при сердечной недостаточности нужно минимизировать потребление соли. Новый обзор научных данных показал, что у этой стратегии нет доказательств эффективности. Результаты опубликованы в European Journal of Clinical Investigation (EJCI).

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Ученые проанализировали данные всех исследований по теме, опубликованных в период с 2000 по 2023 годы. Они пришли к выводу, что ограничение соли при сердечной недостаточности не влияло на выживаемость пациентов или частоту госпитализаций.

Выводы авторов не означают, что сердечная недостаточность не требует ограничения соли. Умеренное или строгое ограничение было связано с улучшением качества жизни. Также ограничение соли снижает риск гипертонии.

Некоторые работы показали, что ограничение соли может навредить людям с сердечной недостаточностью. Однако большинство рассмотренных качественных экспериментов были небольшими. Поэтому требуются дополнительные исследования, которые помогут найти оптимальную дозу соли для пациентов.