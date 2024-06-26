Ученые утверждают: стрессы ухудшают энергоснабжение мозга

В мозге, который в течение жизни испытывает много стресса, ухудшается энергоснабжение. Об этом в издании PNAS сообщают ученые Колумбийского университета, которые около 20 лет работали с группой добровольцев.

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Они изучали митохондрии, которые называют электростанциями мозга. Оказалось, что уровень психосоциального негатива совпадает с пониженным содержанием белков, которые участвуют в реакциях добывания энергии.

Но что здесь причина, а что следствие? Плохое настроение "бьет" по митохондриям, или их дефекты не дают мозгу эффективно сопротивляться стрессам?

Учитывая результаты многих других экспериментов, ученые все же склоняются к версии, что хорошее настроение митохондриям явно на пользу, помогает работать, а значит стабильно обеспечивать мозг энергией в необходимом количестве. Во всяком случае, ее дефицита он не испытывает.