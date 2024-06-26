Ученые связали потерю зубов с повышенным риском ожирения

Учёные изучили медицинские записи пожилых людей и выяснили, что участники, у которых было большее количество зубов лучше сохраняли здоровый вес тела. Чем меньше сохранялось зубов, тем выше был риск ожирения.

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Были проанализированные данные 1765 человек в возрасте от 65 до 89 лет. Почти 73% имели либо избыточный вес, либо ожирение. Среднее количество сохранившихся зубов составило 20. Это чуть ниже порогового значения в 21 зуб, необходимого для функционального жевания. У 45% участников был по крайней мере 21 зуб, – рассказывает MedicalXpress.

Люди, у которых было более 21 зуба, с большей вероятностью поддерживали здоровый вес тела, чем те, у кого зубов было меньше. Каждый дополнительно отсутствующий зуб коррелировал с вероятностью развития ожирения на 2%, а каждая отсутствующая пара противоположных коренных зубов – на 7%.

Ведущий автор исследования Рена Зелиг поясняет, что многие полезные продукты, в том числе сырые фрукты и овощи, становится трудно есть, когда отсутствует функциональный ряд зубов. Особенно пожилые люди, когда у них отсутствуют зубы, испытывают трудности с жеванием и начинают отдавать предпочтение продуктам, которые легче есть – картофельному пюре, печенью, пончикам. В такой «мягкой» еде, как правило, больше калорий, жира и сахара, что приводит к увеличению веса.

По мнению эксперта, стоматологи могли бы уменьшить проблему, если бы обучали пациентов тому, как адаптировать здоровую пищу, чтобы её можно было легче есть: очищая, нарезая кусочками, смешивая в блендере и т.д.

Авторы признают, что стоматологическое здоровье принято отделять от «общего» здоровья человека, что не совсем верно. От здоровья полости рта зависит состояние многих органов и систем.