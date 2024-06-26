Ученые выяснили, какая музыка помогает дольше заниматься сексом

Учёные из американского центра ZipHealth провели опрос нескольких тысяч пар, а также проанализировали более 11 тыс. музыкальных треков в тематических плейлистах, чтобы определить, как музыкальное сопровождение влияет на секс.

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Выяснилось, что 68% респондентов, которые слушают музыку во время занятий любовью, считают, что приятная мелодия помогает расслабиться, снизив беспокойство перед сексом и настроиться на нужную волну, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

63% опрошенных сообщили, что хип-хоп, рэп и другая ритмичная музыка позволяют им существенно увеличить длительность полового акта. Так, средняя продолжительность секса под рэп составляет 31,5 минуты. С электронной музыкой дела обстоят немного хуже – 27 минут.

62% респондентов уверены, что получают более высокое удовлетворение от секса благодаря проигрыванию хорошей музыкальной композиции на заднем плане.

При этом больше всего американские пары любят заниматься сексом под песни Deftones, The Weeknd и Ники Минаж.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», россияне рассказали, что считают сексуальным в своих партнёрах.