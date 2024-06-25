В Португалии испытают препарат, предупреждающий рецидив рака
Португальский институт онкологии в городе Порту ведет разработку вакцины, которая не только сможет способствовать выработке антител против опухолевых клеток, но и заложить основу для предотвращения рецидива заболевания. Об этом сообщило агентство Lusa со ссылкой на исследователя института Жозе Алешандри Феррейру.
По его данным, препарат находится на этапе доклинического исследования, однако уже прошел испытания как в искусственных условиях, так и на мышах. Он не только позволяет генерировать антитела, распознающие опухолевые клетки, но и "создает определенную иммунологическую память", которая способствует началу работы организма по выработке иммунитета от рецидива. Агентство добавило, что в основе вакцины исследователи используют сахара, которые содержатся в опухолевых клетках, чтобы "научить иммунную систему реагировать" на злокачественные опухоли.
По данным агентства, ученые начали работу с анализа изменений в закономерностях гликозилирования. Это процесс, при котором остатки сахаров присоединяются к органическим молекулам, что способствует созданию питательной среды для роста раковых клеток.
"У нас есть доказательства того, что эти закономерности гликозилирования можно обнаружить <...> в опухолях мочевого пузыря, желудка и прямой кишки, - сообщил агентству Феррейра. - Цель [исследования] заключалась в том, чтобы понять, сможем ли мы вызвать безопасный, специфический иммунный ответ, способный распознавать опухолевые клетки".
Феррейра подчеркнул, что при применении вакцины наиболее агрессивные опухолевые клетки теряют способность преобразовывать участки ДНК в РНК или белковый материал за счет поглощения сложных сахаров, поэтому переходят к простым. Это снижает риск поражения клеток иммунной системы. Исследователь также подчеркнул, что, несмотря на достигнутые в исследованиях успехи, вакцине предстоит пройти длительный процесс проверки, чтобы решение, представленное пациенту, было безопасным и эффективным.
Поиск эффективного лекарства от онкологических заболеваний продолжает оставаться одним из приоритетных направлений ученых во всем мире. 14 июня российские ученые в Томске разработали таргетную молекулу для лечения рака молочной железы. 20 июня сообщалось, что в Мордовии на заводе "Биохимик" началось производство собственной субстанции для изготовления препарата против рака.