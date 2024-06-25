В Португалии испытают препарат, предупреждающий рецидив рака

Португальский институт онкологии в городе Порту ведет разработку вакцины, которая не только сможет способствовать выработке антител против опухолевых клеток, но и заложить основу для предотвращения рецидива заболевания. Об этом сообщило агентство Lusa со ссылкой на исследователя института Жозе Алешандри Феррейру.

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По его данным, препарат находится на этапе доклинического исследования, однако уже прошел испытания как в искусственных условиях, так и на мышах. Он не только позволяет генерировать антитела, распознающие опухолевые клетки, но и "создает определенную иммунологическую память", которая способствует началу работы организма по выработке иммунитета от рецидива. Агентство добавило, что в основе вакцины исследователи используют сахара, которые содержатся в опухолевых клетках, чтобы "научить иммунную систему реагировать" на злокачественные опухоли.

По данным агентства, ученые начали работу с анализа изменений в закономерностях гликозилирования. Это процесс, при котором остатки сахаров присоединяются к органическим молекулам, что способствует созданию питательной среды для роста раковых клеток.

"У нас есть доказательства того, что эти закономерности гликозилирования можно обнаружить <...> в опухолях мочевого пузыря, желудка и прямой кишки, - сообщил агентству Феррейра. - Цель [исследования] заключалась в том, чтобы понять, сможем ли мы вызвать безопасный, специфический иммунный ответ, способный распознавать опухолевые клетки".



Феррейра подчеркнул, что при применении вакцины наиболее агрессивные опухолевые клетки теряют способность преобразовывать участки ДНК в РНК или белковый материал за счет поглощения сложных сахаров, поэтому переходят к простым. Это снижает риск поражения клеток иммунной системы. Исследователь также подчеркнул, что, несмотря на достигнутые в исследованиях успехи, вакцине предстоит пройти длительный процесс проверки, чтобы решение, представленное пациенту, было безопасным и эффективным.

Поиск эффективного лекарства от онкологических заболеваний продолжает оставаться одним из приоритетных направлений ученых во всем мире. 14 июня российские ученые в Томске разработали таргетную молекулу для лечения рака молочной железы. 20 июня сообщалось, что в Мордовии на заводе "Биохимик" началось производство собственной субстанции для изготовления препарата против рака.