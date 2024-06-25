Исследователи выявили закономерность между запретом на аборты и детской смертностью

После принятия в 2021 году в Техасе закона о запрете абортов уровень младенческой смертности вырос в штате почти на 13%, рост по всей стране составил 1,8%, следует из опубликованного в научном журнале JAMA Pediatrics релиза исследования ученых из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Также через год после введения запрета в Техасе на 22,9% выросло число умерших младенцев с врожденными дефектами. В остальной части США количество таких смертей снизилось на 3,1%.

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"Результаты [исследования] показывают, что ограничительная политика в отношении абортов может иметь важные непредвиденные последствия с точки зрения травм для семей и медицинских расходов в результате увеличения детской смертности", — заявили исследователи.



Ученые рассмотрели данные о всех зарегистрированных детских смертях в Техасе и 28 других штатах за период с 2018 по 2022 год. Они сосредоточили внимание на периоде с марта по декабрь 2022 года, потому что именно в этот период зародыши и новорожденные сначала подпадали бы под запрет на аборты в Техасе в 2021 году. По данным команды исследователей, в период с марта по декабрь 2022 года в Техасе было зарегистрировано «более 216 случаев младенческой смертности».

Ранее настоятель Спасского храма города Ярославля протоиерей Димитрий Ильичев сообщил, что в православии традиционно отмечается важность почитания родителей, крепкого брака, осуждаются разводы и аборты. По его словам, Церковь всегда выступала за сохранение традиционных ценностей.