Ученые создали первый в России фантом плода для развития обследований беременных

Ученые Москвы разработали первый в России фантом плода для настройки технологии магнитно-резонансного сканирования беременных женщин. Фантомы - это изделия, имитирующие органы, ткани и части тела человека для отработки различных медицинских процессов. Это позволит сократить время проведения исследования и обеспечит его широкое распространение в качестве дополнительного метода обследования беременных. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© unsplash

"Сегодня в Москве такой информативный метод исследований, как МРТ для диагностики аномалий развития плода, используется не так часто, как мог бы. Его применение ограничивает в том числе сложность при настройке протоколов сканирования. Согласно статистике, потребность в данном методе существует, так как в некоторых случаях именно МРТ может дать наиболее важные сведения не только для ведения беременности, но и для возможного планирования различных внутриутробных хирургических вмешательств. Московские ученые разработали фантом плода, который позволяет настраивать и отрабатывать технологию сканирования при проведении диагностики. Это позволит повысить качество получаемых изображений и сделать такой вид исследования еще более точным и, как следствие, более распространенным", - рассказала вице-мэр.



Магнитно-резонансная томография является высокоточным диагностическим методом оценки плода, брюшной полости и малого таза беременной. Отсутствие ионизирующего излучения, высокое контрастное и пространственное разрешение позволяет использовать МРТ в качестве важного дополнительного метода оценки различных патологических состояний беременных и плода.

Когда у врача при проведении УЗИ остаются вопросы, он может направить беременную пациентку на МРТ для уточнения диагноза. Но не многие медицинские организации готовы провести такую диагностику. Сегодня, чтобы настроить протокол сканирования для проведения исследования, врачи и рентгенолаборанты зачастую прибегают к помощи беременных пациенток - добровольцев. Процедура не приносит вред ни матери, ни плоду, но пациенту приходится достаточно продолжительное время находиться в сканере не в самом удобном положении. Кроме того, спонтанные движения плода и дыхание матери вызывают помехи на полученных изображениях и значительно снижают информативность исследования.

"Нашей задачей было создать фантом, который давал бы на изображениях МРТ ту же картину, что и при сканировании беременной. Наши ученые экспериментальным путем подобрали материалы, интенсивность сигнала которых идентична внутренним органам плода, в основном это гелевые составы. Таким образом, мы получили имитацию мозга, мышечной ткани, легких, печени, желудка и мочевого пузыря плода. Затем с помощью объемной печати мы создали корпус, повторяющий анатомию матки и плода на 21 неделе беременности, и заполнили его указанными составами. В планах добавить в разработку возможность двигательной активности, так как во время исследования плод далеко не всегда находится в неподвижном состоянии", - поделился главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.



Тест-объект разработан научными сотрудниками Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Данный фантом может использоваться для обучения врачей и рентгенолаборантов, оценки и проверки стандартов работы оборудования в повседневной клинической практике и отработки новых протоколов сканирования.

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы - ведущая научно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 году.