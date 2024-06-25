Ученые предложили лечить витилиго путем пересадки кожи на пораженные участки

В России разработали новый метод лечения витилиго. Это аутоиммунное заболевание, при котором клетки эпидермиса перестают выполнять свои функции и погибают. В результате на теле появляются пятна с отсутствующей пигментацией.

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Авторами новой разработки, которая поможет вылечить витилиго, стали исследователи Сеченовского университета. Они предлагают пересаживать в пораженную область здоровые клетки эпидермиса.

Клетки для изготовления специальной суспензии предлагается брать не только с кожи, но и жировой ткани, дермы. В течение месяца пересаженные клетки будут расти и заполнять собой пораженный участок. В результате участок, где было пятно витилиго, станет такого же цвета, как и вся остальная кожа.

Процедура малоинвазивна, рассказали в институте, и может полностью вылечить витилиго, хотя мировое врачебное сообщество утверждает, что оно неизлечимо.

На данный момент российские ученые на стали тестирования нового метода в рамках пилотного режима.

Также в пресс-службе вуза рассказали, что осенью ученые приступят к клиническим испытаниям крема, который будет препятствовать образованию пятен витилиго на коже.

Напомним, ранее сообщалось, что в России разрабатывается вакцина от рака. Препарат уже прошел успешное испытание на мышах, больных меланомой.

Клинические испытания вакцины начнутся в следующем году. Ученые надеются, что им удастся создать лекарство против всех видов рака.

Также в России выпустили первое в мире лекарство болезни Бехтерева.