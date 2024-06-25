Ученые научились обнаруживать антибиотики по отпечаткам пальцев

Исследование провели учёные Университета Суррея. Они успешно обнаружили препарат в поте пальцев – точность была аналогичной анализу крови. По словам врачей, обнаруживать антибиотики по отпечаткам пальцев удобнее и проще, чем проводить анализ крови.

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Отпечатки пальцев могут вскоре стать достоверным и удобным методом для врачей, проверяющих, принимают ли больные туберкулёзом антибиотики. До этого момента «золотым стандартом» считался анализ крови. Новый способ позволит контролировать течение таких заболеваний, как туберкулёз, не инвазивным способом – рассказывает MedicalXpress.

Туберкулёз лечится антибактериальными препаратами. Если пациенты будут нарушать режим лечения, оно может не сработать, что приведёт к развитию лекарственно-устойчивого туберкулёза. Учёные поставили цель выяснить, когда лучше всего проводить проверку и возможно ли определить по поту, сколько лекарств принимает пациент.

Для этого они протестировали десять пациентов с туберкулёзом в Университетском медицинском центре Гронингена в Нидерландах. Участники мыли руки, затем надевали нитриловые перчатки для образования потоотделения, а затем к кончикам пальцев прижимался бумажный «тестер». Анализ результатов показал, что антибиотики были обнаружены в поте с пальцев с точностью 96%. Метаболит, вырабатываемый при приёме препарата, обнаружился с точностью 77%. Сам препарат присутствовал в промежутке между одним и четырьмя часами после приёма, а метаболит лучше проявлялся через шесть часов.

В отличие от крови, пот не представляет биологической опасности – его легче транспортировать и хранить.

Авторы исследования отмечают, что проверять, принимают ли больные туберкулёзом антибиотики, таким методом удобнее, чем с помощью анализа крови. Это облегчение и для пациентов, и для служб здравоохранения.