Ученые связали расстройства пищевого поведения с чертами личности

Расстройства пищевого поведения, включая анорексию и нервную булимию, являются серьёзными и потенциально опасными для жизни психическими заболеваниями. Учёные из Института психиатрии, психологии и нейронаук Королевского колледжа Лондона обнаружили связь между определёнными чертами личности и возникновением симптомов таких состояний.

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В рамках исследования, опубликованного в Журнале аффективных расстройств, авторы определили профили личности, которые могут указывать как на будущий риск, так и на текущие диагнозы расстройств пищевого поведения. Они обнаружили, что невротизм (склонность человека испытывать негативные эмоции) и импульсивность являются двумя ключевыми чертами, которые могут служить ранними факторами риска.

Учёные подчеркнули, что невротизм является диагностическим маркером как анорексии, так и булимии, тогда как импульсивность имеет специфическую связь с булимией.