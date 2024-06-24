Ученые из Великобритании рассказали, как предотвратить появление кариеса

Исследование, проведенное учеными из Великобритании, показало, что богатая нитратами листовая зелень помогает снизить риск появления кариеса и развития болезней десен. Все дело в том, что нитраты снижают численность бактерий во рту.

При этом недавно стало известно, что использование ополаскивателей для рта не только способствует размножению бактерий, но и может вызвать раковые опухоли в пищеводе и толстой кишке. А сок листового салата латука способен должным образом выполнять функцию очищения полости рта.

Ученые отмечают, что именно нитриты являются важнейшей составляющей здоровья полости рта. Порция овощей во время приема пищи гораздо лучше справляется с поддержанием здоровья зубов и десен, чем различные искусственные ополаскиватели.

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