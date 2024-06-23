Найдено слабое место рака мозга глиобластомы

Глиобластома — редкая опухоль головного мозга с крайне низкими показателями выживаемости. Ее устойчивость к лечению связана с особыми сигналами, с помощью которых раковые клетки «обманывают» иммунитет. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neuro-Oncology.

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Иммунотерапия — метод лечения рака, основанный на способности клеток иммунитета распознавать и уничтожать опухоли. Она позволила лечить многие виды опухолей, которые раньше не давали шансов на выживание. Однако иммунотерапия оказалась неэффективна в случае глиобластомы.

Обычно устойчивость раковых клеток к лечению связана с развитием у них мутаций. Однако это длительный процесс, который требует изменения ДНК клетки. В новом исследовании ученые выяснили, что вместо этого клетки глиобластомы меняют свой внешний вид, маскируясь под нормальные клетки. Из-за этого иммунитет не атакует их, и иммунотерапия оказывается неэффективна.

Также биологи нашли конкретные молекулы, которые участвуют в этом обмане. Они могут лечь в основу новых видов иммунотерапии для борьбы с глиобластомой.

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