Ученые нашли молекулы, связанные со старением костного мозга

Биологи изучили девять генетически идентичных мышей. Несмотря на то, что животные были одного возраста, стволовые клетки костного мозга разных особей имели разный биологический возраст. Исследование опубликовано в журнале Blood.

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Костный мозг — жирная субстанция в костях, каждый день производящая 500 миллиардов новых клеток крови (эритроциты, тромбоциты и различные виды лейкоцитов). Они образуются из гематопоэтических стволовых клеток, состояние которых ухудшается с возрастом. Ученые предполагают, что из-за этого риск рака крови повышается с возрастом. Индивидуальные риски отличаются очень сильно, но было мало известно о том, как происходит старение гематопоэтических стволовых клеток у разных людей.

В новом исследовании ученые выяснили, что у идентичных мышей биологический возраст гематопоэтических стволовых клеток отличался очень сильно. Ключевую роль в отличиях играло снижение выработки факторов роста KITL и IGF1. Они присутствуют и у людей.

Выявленные отличия могут влиять на риск многих заболеваний крови. Кроме того, в реальной жизни из-за генетических и внешних факторов отличия могут быть более выраженными, чем у лабораторных мышей, считают авторы.