Специалист связал употребление алкоголя и нарушение общего баланса фаз сна

По словам специалиста по физиологии сна и доктора наук Королевского колледжа в Лондоне Гая Медоуса, потребление алкоголя вечером нарушает общий баланс фаз сна, увеличивая продолжительность глубокой стадии ночного отдыха. Такой эффект может приводить к ухудшению самочувствия после пробуждения. Об этом сообщает издание LiveScience.

© Газета.ru

Медоус отметил, что употребление алкоголя перед сном действительно помогает быстрее заснуть. Это показал научный обзор, опубликованный в журнале Neuropsychopharmacology. Однако, несмотря на способность спиртных напитков облегчать «впадание в дремоту», качество сна под их воздействием будет снижаться.

Специалист объяснил, что алкоголь продлевает фазу глубокого сна в ущерб остальным, тем самым нарушая баланс между разными фазами цикла ночного отдыха. В частности, пиво, вино, коньяк и другие напитки сокращают продолжительность фазы быстрого сна. Она характеризуется повышенной активностью головного мозга и быстрыми движениями глазных яблок. Быстрый сон отвечает за иммунитета, уровень стресса и подготовку организма к утреннему пробуждению.

По словам Медоуса, недостаток быстрого сна может затруднять концентрацию внимания, провоцировать забывчивость и быть причиной сонливости в течение дня.

Кроме того, потребление спиртных напитков вечером повышает чуткость сна, потенциально приводя к большему количеству ночных пробуждений.