Учёные: добавки с ксилитом плохо сказываются на состоянии сердца и сосудов. Ксилит — это популярный натуральный сахарозаменитель. Его добавляют в продукты для диабетиков и стоматологические товары. В ксилите содержится на 40% меньше калорий, чем в сахаре. Но у него есть и минусы. Их выделили американские учёные из Научно-исследовательского института Лернера в США.

Исследование учёных о ксилите

Что хотели узнать

Учёных интересовало, как ксилит влияет на состояние сердца и сосудов. А именно, что происходит с метаболизмом тех, кто принимает его на голодный желудок перед сном.

Специалисты исследовали кровь: уровень тромбоцитов, их чувствительность, а также различные показания состояния плазмы.

Что выяснили

В результате они выяснили, что добавки с ксилитом плохо сказываются на состоянии сердца и сосудов. Его высокий уровень в крови был связан с повышением риска инфарктов и инсультов в 1,57 раза.

Мнение врача

«Также в лабораторных исследованиях потребление подслащённого ксилитом напитка заметно повышало его уровень в крови и усиливало показатели реактивности тромбоцитов», — заметила врач-терапевт Варвара Веретюк.



То есть чем выше уровень ксилита в крови, тем больше риск, что в организме появятся тромбы.

Ксилит для зубов

Жвачки с ксилитом могут быть полезны для эмали, потому что замедляют образование налёта на зубах, рассказала врач-стоматолог Егана Маруфиди.

Он хорош благодаря антибактериальному эффекту и способности подавлять размножение микроорганизмов во рту.