Популярный сахарозаменитель убивает сердце. Исследование учёных
Учёные: добавки с ксилитом плохо сказываются на состоянии сердца и сосудов. Ксилит — это популярный натуральный сахарозаменитель. Его добавляют в продукты для диабетиков и стоматологические товары. В ксилите содержится на 40% меньше калорий, чем в сахаре. Но у него есть и минусы. Их выделили американские учёные из Научно-исследовательского института Лернера в США.
Исследование учёных о ксилите
Что хотели узнать
Учёных интересовало, как ксилит влияет на состояние сердца и сосудов. А именно, что происходит с метаболизмом тех, кто принимает его на голодный желудок перед сном.
Специалисты исследовали кровь: уровень тромбоцитов, их чувствительность, а также различные показания состояния плазмы.
Что выяснили
В результате они выяснили, что добавки с ксилитом плохо сказываются на состоянии сердца и сосудов. Его высокий уровень в крови был связан с повышением риска инфарктов и инсультов в 1,57 раза.
Мнение врача
«Также в лабораторных исследованиях потребление подслащённого ксилитом напитка заметно повышало его уровень в крови и усиливало показатели реактивности тромбоцитов», — заметила врач-терапевт Варвара Веретюк.
То есть чем выше уровень ксилита в крови, тем больше риск, что в организме появятся тромбы.
Ксилит для зубов
Жвачки с ксилитом могут быть полезны для эмали, потому что замедляют образование налёта на зубах, рассказала врач-стоматолог Егана Маруфиди.
Он хорош благодаря антибактериальному эффекту и способности подавлять размножение микроорганизмов во рту.