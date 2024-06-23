В России разработали прототип тренажера для операций животным

Прототип тренажера для проведения операций животным разработали студенты Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Студенты СибГМУ сделали большой шаг в области ветеринарной хирургии, начав разработку тренажера для лапароскопической овариоэктомии кошек. Проект имеет анатомически корректные модели органов, выполненные из полимерных материалов, и силиконовую брюшную стенку для установки лапароскопических портов. Первый прототип тренажера уже проходит клинические испытания - была проведена первая операция", - сказано в сообщении.



Тренажер имитирует нижнюю часть туловища кошки и соответствующие внутренние органы - матка с маточными трубами и яичниками, кровеносные сосуды, мочевой пузырь и кишечник. Изобретение сможет позволить студентам ветеринарных университетов моделировать клинические случаи и отрабатывать соответствующие им операции, в частности, стерилизацию в условиях, приближенных к реальным, с использованием оборудования, применяемого практикующими ветеринарными хирургами.

"Основной задачей было создать специализированный бюджетный тренажер, который максимально приближен к реальным условиям лапароскопической овариоэктомии на домашних животных. Изначально печатают на 3D-принтере тело кошки, а затем внутренние органы. На их основе изготавливают силиконовые органы, которые уже помещают в корпус тренажера", - привели в сообщении слова руководителя проекта Алины Акуловой.



Среди преимуществ тренажера - комплексное строение, возможность многоразового использования и моделирования дополнительных патологий. Проект поддержан грантом от Фонда содействия инноваций "Студенческий стартап". Реализация проекта планируется до конца 2024 года.