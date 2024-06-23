Исследователи указали на новый симптом деменции и болезни Паркинсона

Исследователи из Мичиганского университета рассказали об изучении "возрастного" симптома, связанного с обонянием.

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Как отметил доктор Хонлей Чен, известно, что такой симптом является одним из важных маркеров деменции и болезни Паркинсона. Новые данные предупреждают о еще одной опасности. В частности, признак может указывать и на проблемы с сердцем и сосудами. Это, в первую очередь, проявляется в процессе приготовления пищи, когда человек перестает чувствовать яркие запахи, например, от лука.

Ученые отметили, что примерно 30% пожилых людей не догадываются о такой проблеме, хотя и говорят о потере чувствительности к запахам на фоне существования проблем со здоровьем (в их числе - сердечная недостаточность). Исследователи добавили, что в ряде случаев ухудшение обоняния с возрастом - естественный процесс, поэтому важен индивидуальный подход к пациентам.

Сердечная недостаточность представляет собой патологическое состояние, когда сердечная мышца утрачивает способность адекватно сокращаться. Появляются сложности с тем, чтобы перекачивать кровь по сосудам и доставлять в органы и ткани питательные вещества. Об опасном состоянии могут предупреждать также отеки ступней и лодыжек, непроходящий кашель, отсутствие аппетита, тошнота, трудности с концентрацией. Это те нетипичные признаки патологии сердца, которые нельзя игнорировать, подчеркнули специалисты клиники Мейо.