Токсины накапливаются в организме мужчины, выяснили ученые

Американские ученые из Университета Уэйна в Детройте выяснили, что вещества группы ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) могут накапливаться в яичках и влиять на здоровье детей. Исследование опубликовано в научном журнале Environment International (EnvInt).

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ПФАС применяют для производства посуды с антипригарным покрытием, водостойких тканей и других товаров. Соединения придают материалам жаростойкость и водоотталкивающие свойства. ПФАС называют «вечными химикатами», поскольку они не распадаются в окружающей среде.

Эти вещества могут накапливаться в организме. Их действие связывают с развитием рака, болезнями эндокринной системы и другими тяжелыми заболеваниями.

В новом исследовании команда изучила перемещения ПФАС в телах лабораторных крыс. Хотя «вечные химикаты» обычно задерживаются в крови и печени, ученые обнаружили, что они также собираются в других органах, включая семенники.

По словам исследователей, ПФАС изменяют метилирование ДНК сперматозоидов, то есть процесс, который включает и выключает гены. Последовательности метилирования могут передаваться по наследству при оплодотворении и влиять на развитие на ранних этапах жизни.

Специалисты выяснили, что «вечные химикаты» меняют гены таким образом, что это нарушает способность печени вырабатывать холестерин, а также сказываются на нервной системе.

Ученые отметили, что для заботы о здоровье потомства мужчинам следует по возможности избегать использования посуды с антипригарным покрытием и водонепроницаемой одежды.