Эксперты рассказали, как разрабатывается вакцина от рака

Важную роль в ее создании сыграет искусственный интеллект, который проанализирует опухоль и ее параметры, а затем составит схему потенциального препарата. Далее в течение недели специалисты займутся созданием этой вакцины по представленному "рецепту".

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Все клинические исследования запланированы на середину 2025 года. В них примут участие пациенты с онкологическими заболеваниями.

На данный момент к изучению привлечены отдельная лаборатория и программное обеспечение международного профессионального уровня, в том числе и нейросеть. Именно благодаря ей разработка индивидуального препарата не потребует много времени, сообщает РИА Новости.

Ранее в Самарскую область завезли новые вакцины от кори, краснухи и паротита.