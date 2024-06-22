С чем может быть связано ухудшение обоняния

Исследователи из США выявили связь между снижением способности к обонянию и увеличением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые стоят в числе ведущих причин летальных исходов в Великобритании.

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Сердечная недостаточность, возникающая вследствие нарушений в работе сердца, связанных с жесткостью или недостаточной силой сердечной мышцы, является заболеванием, которое не поддается полному излечению, но может быть взято под контроль.

По данным исследования, проведенного Мичиганским университетом и опубликованного на портале Medical News Today, ухудшение обоняния может служить ранним индикатором серьезных проблем со здоровьем.

Врач Хонлей Чен отметил, что примерно у четверти пожилых людей наблюдается снижение обоняния, однако лишь 30 процентов из них осознают эту проблему. Он также отметил связь между потерей обоняния и такими заболеваниями, как деменция и болезнь Паркинсона. По его словам, эти недуги указывают на потенциально серьезные последствия для здоровья. Так, анализ данных 2500 пациентов, за которыми вели наблюдение более десяти лет, показал, что у лиц с ухудшением обоняния риск развития сердечной недостаточности возрастает на 30 процентов.

Исследование подтверждает, что потеря обоняния может быть связана со здоровьем сердечно-сосудистой системы и выступать в качестве индикатора или фактора риска, хотя прямая связь с инсультами и сердечными заболеваниями не была выявлена, передает RuNews24.

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