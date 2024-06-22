Что происходит с психикой, когда вы ложитесь спать после часа ночи

Помимо того, что ваше утро станет менее приятным, ученые считают, что привычка поздно ложиться спать способна нанести вред вашему психическому здоровью. В рамках исследования, опубликованного в журнале Psychiatry Research, были изучены данные о состоянии здоровья боле 70 тысяч британцев. Выяснилось, что регулярный отход ко сну после часа ночи был характерен для тех, кто страдал депрессией и жаловался на тревожность.

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«В мозге есть некоторые механизмы, связанные с поведением, импульсивностью и торможением. <…> Когда вы бодрствуете дольше и в более позднее время, это может быть связано с ухудшением психического здоровья», — прокомментировал исследование Мэтью Лерер, доцент кафедры психиатрии Питтсбургского университета.



Авторы исследования подчеркнули, что хронотип значения не имеет — результаты одинаково актуальны как для «жаворонков», так и для «сов». У вторых проблемы возникали даже чаще. При этом, у тех, кто ложился спать до часа ночи, было диагностировано меньше всего психических расстройств.

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