Ученые нашли новый метод изучения голосовых связок

Ученые из Университета Цинциннати используют маленькие высокоскоростные камеры, установленные через нос пациента, для изучения механики произношения и глотания. Это позволяет им получать уникальные данные о вибрации голосовых связок и процессах глотания, которые ранее были недоступны для наблюдения.

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Исследование, опубликованное в журнале European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, включает в себя как здоровых пациентов, так и тех, у кого одна из голосовых складок неподвижна из-за инсульта, вируса или после операции. Эти данные помогут не только улучшить понимание физиологии голоса и глотания, но и разработать новые методики для хирургического вмешательства.

Ученые также сотрудничают с лабораторией биомеханики гортани, где изучаются вибрация и жесткость голосовых связок. Используя принципы аэрокосмической инженерии, исследователи разрабатывают новые подходы к восстановлению функции голоса, что может значительно улучшить результаты хирургических вмешательств.

Эта работа также направлена на создание вычислительных моделей для диагностики и предсказания результатов виртуальных хирургических вмешательств, что поможет оптимизировать лечение пациентов с нарушениями голоса и глотания.