Ученые нашли связь между хорошим настроением и здоровьем мозга

Ученые из Колумбийского университета обнаружили связь между положительными эмоциями и здоровьем мозга. Исследование показало, что у людей, которые испытывали меньше стресса и больше радости в жизни, лучше работает система энергоснабжения мозга — митохондрии.

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Митхохондрии — это «батарейки» клеток, которые обеспечивают их энергией. Считается, что сбои в работе митохондрий способствуют развитию болезни Альцгеймера и других расстройств мозга.

Исследователи проанализировали данные почти 450 пожилых людей, которые на протяжении 20 лет рассказывали о своем психологическом состоянии. Далее ученые провели исследование их мозга. Оказалось, что у людей с более позитивным взглядом на жизнь митохондрии работают эффективнее.

Ученые также выяснили, что положительные эмоции влияют не на нейроны (главные клетки мозга), а на глиальные клетки, которые раньше считались всего лишь «обслуживающим персоналом» нейронов.