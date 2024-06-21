Бариатрические операции снижают риск смерти диабетиков

Американские кардиологи обнаружили в рамках клинических испытаний, что пациенты с диабетом и апноэ, прошедшие операцию по уменьшению объема желудка, на 37% реже умирают и на 42% реже страдают от тяжелых болезней сердца и сосудов благодаря тому, что эта процедура помогает им максимально эффективно избавиться от лишнего веса. Об этом сообщила пресс-служба Кливлендской клиники.

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"Мы обнаружили, что вероятность развития серьезных болезней сердца и сосудов снижается на 42%, и при этом общая вероятность преждевременной гибели пациентов с диабетом и апноэ падает на 37% в том случае, если им удается избавиться от лишнего веса при помощи операции по уменьшению объема желудка", - заявил профессор медицинского колледжа Кливлендской клиники (США) Али Аминян, чьи слова приводит пресс-служба госпиталя.



Профессор Аминян и его коллеги пришли к такому выводу при анализе данных, собранных в рамках клинических испытаний, нацеленных на изучение долгосрочных положительных эффектов от бариатрических операций среди пациентов, одновременно страдающих от диабета и апноэ. В общей сложности в этом эксперименте приняли участие свыше 13,5 тыс. диабетиков, страдавших от проблем с дыханием во время сна, за жизнью которых ученые наблюдали с 2004 по 2022 год.

Как отмечают исследователи, за это время около тысячи участников наблюдений прошли одну из хирургических процедур по уменьшению объема желудка, что дало исследователям возможность изучить их влияние на здоровье данной категории диабетиков. Для этого ученые сопоставили то, как часто у добровольцев выявлялись различные формы аритмии, сердечной недостаточности и прочих сбоев в работе системы кровообращения, а также то, как часто умирали участники испытаний.

Проведенные исследователями расчеты показали, что проблемы с сердцем в среднем развивались у 27% прошедших операцию пациентов за первые десять лет наблюдений, тогда как в контрольной группе частота их появления составила 35,6%. Уровень смертности по всем возможным причинам в первой группе добровольцев составил 9% за десять лет, тогда как в контрольной группе этот показатель достиг отметки в 12,5%.

Как отмечают исследователи, позитивный эффект от операции по уменьшению объема желудка был связан с тем, что прошедшие ее пациенты в среднем худели на 33 кг, тогда как добровольцы из контрольной группы смогли избавиться лишь от 6,6 кг лишнего веса. Подобные результаты наблюдений, как считают профессор Аминян и его коллеги, говорят в пользу того, что бариатрические операции несут большую пользу для данной категории диабетиков.

О бариатрических операциях

При проведении различных гастропластических операций хирурги особым образом сшивают стенки желудка, что радикальным образом уменьшает его объем. Данная процедура очень эффективно снижает вес, но при этом она является необратимой. По этой причине ее обычно проводят только при очень тяжелых формах ожирения, от которых не удается избавиться другими путями.