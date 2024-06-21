В Ижевске разработали приложение для борьбы с болезнью Альцгеймера

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске академия «Калашников» разработала приложение для борьбы с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает пресс-служба промышленного предприятия.

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MVP* VR*-приложение должно помочь врачам выявлять симптомы недуга на ранней стадии и принимать необходимые профилактические меры. В приложении используется ряд методов для реабилитации, в которых задействуется умственная работа. Также есть задания на проверку памяти и способности ориентироваться в пространстве.

Пользователь должен выполнять обычные бытовые действия, среди которых поход в магазин, посещение конкретных мест. Ориентироваться тестируемые могут по карте и списку задач. В базовой демоверсии приложения пользователь попадает в спальный район типичного российского города, где он должен сориентироваться и выполнить конкретные задания.

Статистика игроков собирается для анализа общего объема данных. С помощью неё прогнозируется состояние конкретного человека и оценивается степень угрозы развития болезни Альцгеймера.

Отмечается, что чем больше человек поучаствует в проекте, тем больше необходимых данных получат нейробиологи, которые смогут скорее разработать наиболее эффективные методы диагностики и реабилитации после болезни.

«В этом проекте главное — диагностическая модель. У нас больше научный подход, который заключается в том, что мы предлагаем смену параметров, вариативность выбора маршрута, предоставление данных для анализа», — отмечает педагог направления «ИТ» академии «Калашников» и руководитель проектной группы Артем Матюшечкин.



*MVP (Minimum Viable Product) – это самая ранняя версия продукта, у которой есть минимальный набор функций, достаточный для презентации публике и проверке на первых потребителях.

*VR – виртуальная реальность.