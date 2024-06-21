Большое потребление соли и вероятность развития экземы взаимосвязаны

Исторически диеты с высоким содержанием натрия исторически были связаны с повышенным риском гипертонии, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Новые же данные демонстрируют, что такой рацион может вызывать и более частые вспышки экземы.

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Исследование, проведённое Калифорнийским университетом в Сан-Франциско (UCSF) и Калифорнийским университетом в Беркли, обнаружило значительную связь между диетой с высоким содержанием натрия и развитием атопического дерматита (экземы). Всего один дополнительный грамм натрия в день (1000 миллиграммов), то есть около половины чайной ложки, был связан с повышением на 11% риска возникновения тяжёлой экземы.

Недавно также было показало, что натрий накапливается в коже. Это может объяснить его связь с воспалительными путями при экземе.

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Новые данные показали, что большая часть натрия на самом деле хранится в коже, а иммунная и лимфатическая системы регулируют электролитный баланс организма. Это также значит, что натрий способен влиять на некоторые аутоиммунные заболевания кожи.

В рамках нового исследования эксперты изучили образцы мочи, которые они взяли в течение суток у почти 216 000 взрослых в возрасте от 37 до 73 лет из Британского биобанка. При этом почти у 11 000 участников (около 5%) была выявлена экзема.

Каждый дополнительный грамм натрия был связан с повышением вероятности диагностирования экземы на 11%, увеличением числа активных вспышек экземы на 16% и ещё с увеличением тяжести экземы на 11%.