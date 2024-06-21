С чем связано плохое метаболическое здоровье

Результаты нового исследования показали, что люди с плохим метаболическим здоровьем чаще имеют проблемы с памятью и мышлением, а также сталкиваются с ухудшением здоровья мозга. Опубликованы все выводы были в журнале Diabetes Care.

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Плохое метаболическое здоровье, также известное как «метаболический синдром», включает три или более из следующих признаков: большая окружность талии, высокий уровень триглицеридов, высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и низкий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП, «хорошего» холестерина). В мире каждый четвёртый взрослый человек страдает этим синдромом.

Более ранние исследования показали, что плохой обмен веществ может увеличить риск развития деменции. Однако не было ясно, связано ли это с ухудшением здоровья мозга даже у людей, которые на страдают старческим слабоумием.

В рамках нового исследования учёные проанализировали результаты 37 395 участников Британского биобанка, у которых не было деменции. Из них у 7945 человек было плохое метаболическое здоровье, когда они присоединились к исследованию.

© Jamaica Hospital Medical Center

Выяснилось, что плохое метаболическое здоровье связано с меньшим объёмом мозга, меньшим объёмом серого вещества, отвечающего за обработку информации в мозге; повышенной активностью белого вещества (маркер сосудистого повреждения головного мозга, которое ранее связывали с деменцией); проблемами с памятью (уменьшился объём гиппокампа, ухудшились результаты когнитивных тестов рабочей памяти (тип кратковременной памяти) и вербальной декларативной памяти (способность вспоминать и повторять информацию)).

Кроме того, у людей с плохим метаболическим здоровьем были хуже результаты в когнитивных тестах на скорость обработки информации, вербальное и числовое мышление (способность понимать слова и числа и манипулировать ими), невербальное мышление (способность понимать информацию, не представленную в виде слов или чисел) и тестах исполнительных функций (участвующих в планировании и решении проблем).

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