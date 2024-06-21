Уточнены свойства белка, способного снижать побочные эффекты при лучевой терапии

Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" выявили способность белка лактоферрина усиливать защиту нейронов гиппокампа при лучевой терапии. В будущем он может стать основой препаратов, снижающих побочные действия при терапии онкобольных, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

Лучевая терапия и радиодиагностика в некоторых случаях могут вызывать такие побочные эффекты как снижение иммунитета, изменение состава крови и повреждение слизистых оболочек, а также неврологические и когнитивные проблемы. На развитие этих патологий влияет окислительный процесс, при котором активные формы кислорода и свободные радикалы запускают длительные процессы повреждения в различных органах и тканях. Белок лактоферрин относится к веществам, способным бороться с окислением и повышать антиоксидантную защиту организма. Авторы работы испытали его действие на мышах, подвергавшихся радиационному воздействию.

"Ученые исследовали влияние лактоферрина на клетки зубчатой извилины гиппокампа - структуры, участвующей в процессах обучения и сохранения памяти. <…> Облучение мозга мышей привело к резкому снижению в гиппокампе количества пролиферирующих клеток и незрелых нейронов, причем этот эффект наблюдался уже через шесть часов после радиационного воздействия. Введение лактоферрина оказало защитное действие и позволило сохранить в мозге облученных мышей в два-три раза больше таких клеток", - сообщили в Курчатовском институте.



Выживаемость в группе облученных мышей, которым не вводился белок, за 30 дней снизилась до 28%. В группе, принимавшей лактоферрин, этот показатель составил 78%.