Британские ученые рассказали о положительном влиянии компьютерных игр

Компьютерные игры помогают улучшить отношения в паре, так как помогают мужчинам снять стресс.

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Согласно результатам исследования, которое провели британские ученые, у мужчин, которые играют в компьютерные игры, снижается уровень стресса, вследствие чего они начинают лучше взаимодействовать с близкими.

Пары, участвовавшие в эксперименте, отмечали улучшение взаимоотношений, повышение качества общения.

Однако исследователи отметили, что для достижения положительного эффекта от игр важно не отвлекать от них мужчину. Информацию публикует группа "ВКонтакте" "ТОПОР – Хранилище".