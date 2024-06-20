Во сколько нужно ложиться спать, чтобы сохранить здоровье

Результаты исследования показали, что привычка поздно ложиться спать увеличивает риски развития различных расстройств нервной системы, включая депрессию и тревожность. Чтобы стареть, сохраняя психическое здоровье, люди должны начинать спать до часа ночи, несмотря на хронобиологические предпочтения.

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Как отмечают авторы новой работы, опубликованной в журнале Psychiatry Research, на психическое здоровье оказывают влияние как хронотип человека (склонность ко сну в определённое время), так и фактическое время сна, определяемое образом жизни. При этом хронотип и фактическое время сна часто не совпадают. Учёные поставили цель определить, как хронотип, реальное время сна и соотношение между ними влияют на психическое здоровье.

Участниками стали взрослые люди среднего и старшего возраста, у которых был определён хронотип с помощью опросника, а также установлен реальный период сна, выявленный путём метода акселерометрии. Затем был проведён анализ, выявивший соответствия между этими данными и психическими и поведенческими расстройствами, наличием депрессии и тревожности, оцениваемые по медицинской документации с помощью кодов МКБ-10.

Как оказалось, люди «утреннего типа» (так называемые «жаворонки»), которые рано ложились спать, демонстрировали лучшее психическое здоровье, по сравнению с «жаворонками», вынужденными ложиться спать поздно. При этом «совы», которые, следуя своим предпочтениям, засыпали за полночь, также демонстрировали более низкое психическое здоровье.