Назван продукт, который помогает вырабатывать эндорфин

Масштабный генетический анализ, который провели китайские исследователи, показал, что физически сильны более здоровые люди с лучшим психическим состоянием. Употребление большего количества сыра может сыграть значительную роль в выработке эндорфина, который отвечает за счастье.

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— Из всех 33 опрошенных те, кто рассказал, что употреблял больше сыра и фруктов, как правило, имели более высокие показатели психического благополучия. Более того, количество сыра оказало положительное влияние на самооценку здоровья и продолжительность жизни на 3,67 процента, — описывает данные исследования «Московский Комсомолец».



Несмотря на то что продукты с высоким содержанием жиров часто считаются вредными, анализы показывают, что умеренное потребление молочных жиров может снизить уровень холестерина, риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Однако такие молочные продукты, как мороженое, наоборот, связаны с ухудшением психического здоровья.

Ученые нашли связь между употреблением мелкой рыбы и долголетием японок. Специалисты пришли к выводу, что употребление такой рыбы приводит к значительному снижению смертности, в особенности уменьшает риск гибели женщин от рака.