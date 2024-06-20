Почему раковые клетки скрываются от иммунного ответа

Раковые клетки способны маскироваться и ускользать от иммунного ответа. Старший научный сотрудник отделения онкодерматологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, кандидат медицинских наук Игорь Самойленко назвал это серьезной проблемой и объяснил, почему так происходит.

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«Все наши органы и системы в ходе эволюции оттачивались под определённые задачи. Иммунная система не была эволюционно приспособлена для уничтожения раковых клеток по одной простой причине: онкологические заболевания, как правило, развиваются уже в пострепродуктивном возрасте, когда передать потомству какие-то признаки уже нельзя», – указал Самойленко в интервью РТ.



Кроме того, эксперт отметил, что белки раковых клеток схожи с белками здоровых, а иммунитет заточен под распознавание чужеродных, например, вирусов или бактерий.

Однако, современные научные достижения позволяют ученым изучать механизмы работы иммунной системы и разрабатывать методы обучения иммунных клеток распознавать и уничтожать раковые клетки. Это открывает новые перспективы в лечении рака и разработке противораковых вакцин.

Игорь Самойленко также отметил, что не все виды рака возникают из-за плохого иммунитета. Различные виды онкологических заболеваний имеют свои уникальные причины возникновения, такие как воздействие канцерогенов, вирусов или генетические мутации.

Ранее врач сообщил, что неправильное питание может увеличивать риск развития онкологического заболевания. Эксперт назвал продукты, которые повышают риски.