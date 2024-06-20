Ученые разработали новый метод лечения пациентов с инсультом

Американские ученые общего госпиталя обнаружили потенциал неинвазивного лечения световой терапией с использованием лазеров для пациентов после инсульта. Результаты исследования опубликованы в журнале Stroke.

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Группа ученых искала новые методы лечения инсульта, поскольку существующее комбинированное лечение тромболизисом и тромбэктомией эффективно лишь в определенных временных рамках и подходит лишь для части пациентов.

Направленное воздействие на эндотелиальные клетки, выстилающие сосуды, представляет собой многообещающую стратегию лечения, так как дисфункция этих клеток связана с развитием инсульта.

Исследователи обнаружили, что лазерное лечение улучшает кровоснабжение мозга и снижает травму инсульта, стимулируя производство оксида азота (NO), который играет ключевую роль в поддержании проницаемости сосудов для свободного кровотока.

Терапия с использованием лазера также может быть эффективна при других сердечно-сосудистых заболеваниях, связанных с дефицитом оксида азота.