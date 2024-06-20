Гипоксия и стресс матери могут приводить к зависимостям ребенка

Ученые из Петербурга установили, что гипоксия плода в сочетании со стрессом матери могут приводить к никотиновой зависимости ребенка во взрослом возрасте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

"Ученые Санкт-Петербургского государственного университета и Института физиологии им. И. П. Павлова РАН провели эксперименты на крысах и первыми в мире определили, как недостаток кислорода и стресс матери во время беременности влияют на развитие мозга плода. Исследование показало, что гипоксия плода в сочетании с вызванным этим стрессом у матери могут приводить к никотиновой зависимости ребенка во взрослом возрасте", - говорится в сообщении.



Гипоксия плода - это состояние, при котором эмбрион испытывает недостаток кислорода, что негативно сказывается на его развитии. Как правило, это состояние сопровождается стрессорной реакцией организма матери. Последствия гипоксии проявляются в младенчестве нарушением физического, эмоционального и умственного развития ребенка, а также сохраняются и могут усугубляться с возрастом. Ученые из Петербурга впервые в мире провели исследование, которое позволило выявить связь сочетания стресса во время беременности и гипоксии с одной из возможных патологий - никотиновой зависимостью.

Об эксперименте

Как уточнили в университете, мозг грызуна и человека схож, поэтому объектом исследования стали самки крыс и их потомство. Ученые создали гипоксию плода двумя способами: хирургическим путем, а также естественным путем. Для создания системной гипоксии матери и плода в течение беременности крыс периодически помещали в барокамеру с дефицитом кислорода.

"Дальнейшие исследования проводили уже на потомстве - взрослых самцах, рожденных после первой части эксперимента, то есть испытавших гипоксию до появления на свет. Для изучения склонности к никотиновой зависимости взрослым контрольным (не подвергавшимся никакому воздействию) и пренатально гипоксированным, а также взрослым ложно оперированным и пренатально ишемизированным крысам вживляли осмотические помпы, содержащие физиологический раствор или раствор тартрата никотина", - привели в пресс-службе слова автора исследования, доцента кафедры биохимии СПбГУ Олега Ветрового.

После двух недель потребления никотина у крыс, которые подверглись пренатальной гипоксии в сочетании со стрессом матери, в отличие от контрольных крыс, появился абстинентный синдром или синдром отмены. Так, крысы испытывали стресс, связанный с прекращением употребления никотина. В рамках исследования ученые также проверили скорость реакции крыс на акустический стартл-рефлекс. Крысы, подвергшиеся гипоксии до рождения, отличались замедленной реакцией на резкий звук в отличие от контрольной группы животных. При этом под воздействием никотина скорость реакции исследуемых крыс нормализовалась, став сопоставимой с контрольной группой. Кроме этого, ученые отметили, что гипоксия плода без гормональной стрессорной реакции матери, не вызывала во взрослом возрасте ни нарушений скорости реакции, ни склонности к никотиновой зависимости.