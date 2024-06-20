Ученые открыли клетки мозга, отвечающие за чувство времени в обучении
Ученые из Университета здравоохранения штата Юта обнаружили, что определенная группа «клеток времени» в мозге мышей играет важную роль в обучении сложным поведенческим задачам, где время имеет критическое значение.
Как стрелки часов, эти клетки активируются последовательно для отображения коротких временных интервалов. Однако исследователи выяснили, что паттерн активности клеток времени изменяется по мере того, как животные учатся различать события, происходящие в разное время.
Открытие может помочь в ранней диагностике нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, которые влияют на восприятие времени. Статья о результате исследования опубликована в журнале Nature Neuroscience.
Используя сложные задачи, связанные со временем, и современные методы образования мозга, исследователи наблюдали, как паттерны активности клеток времени становятся более сложными по мере обучения мышей.
В ходе эксперимента мыши должны были научиться различать разные временные паттерны ароматического стимула для получения вознаграждения. Исследователи наблюдали, что клетки времени реагируют по-разному в зависимости от временных интервалов событий.