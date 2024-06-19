Определить инсульт по видео: ученые создали приложение на основе ИИ

Ученые из Австралийского университета RMIT разработали приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое анализирует симметрию лица и движения отдельных мышц. При инсульте мышцы на одной стороне лица часто ослабевают, что приводит к асимметрии.

© Ferra.ru

Приложение анализирует видеозапись лица пациента и за считанные секунды сообщает о возможном инсульте. Точность диагностики на данный момент составляет 82%.

Это приложение не заменит полноценное медицинское обследование, но поможет врачам скорой помощи быстрее выявить пациентов, нуждающихся в срочной помощи. Особенно полезно оно будет в ситуациях, когда распознать симптомы инсульта сложно.

В будущем ученые планируют усовершенствовать приложение, чтобы оно могло диагностировать и другие заболевания, влияющие на мимику. Также планируется интегрировать приложение в протоколы оказания скорой помощи.