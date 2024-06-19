Ученые выяснили, что фобии делают с головным мозгом взрослых людей

Новое исследование показало, что фобии у взрослых могут коррелировать с изменениями в структуре их мозга. Это открытие указывает на более глубокие неврологические различия по сравнению с другими формами тревожных расстройств.

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Кевин Хильберт и его команда из Университета имени Гумбольдта в Берлине отмечают, что фобии являются наиболее распространенным видом тревожного расстройства, затрагивая более 12% населения.

Исследователи обнаружили, что у людей с фобиями наблюдается увеличение толщины некоторых участков коры головного мозга, а также уменьшение размера таких областей, как ядра каудата, путамена и гиппокампа. Эти изменения связаны с процессами, ответственными за движение, отвращение и эмоциональную обработку страха.

Интересно, что подобные изменения структуры мозга не обнаружены у лиц младше 21 года, что указывает на их проявление во взрослом возрасте. Эти результаты опубликованы в журнале AJP in Advance и могут отразить более устойчивую форму тревожного расстройства, с которым сталкиваются взрослые.