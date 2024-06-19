Ученые выяснили, что едят японцы после 40 лет, спасаясь от рака

Исследователи из Высшей медицинской школы Университета Нагоя совместно с коллегами проанализировали питание и состояние здоровья более 80 тысяч добровольцев, средний возраст которых составил 40-50 лет. За девять лет работы были зафиксированы впечатляющие результаты, передает Pronews.gr. Как выяснили ученые, на продолжительность жизни влияло регулярное употребление мелкой рыбы (обычно японцы едят кильку, атлантическую мойву, японскую корюшку).

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Например, среди женщин, которые ели такой продукт 1-2 раза в неделю, смертность от рака была на 0,71 ниже. По сравнению с теми, у кого в рационе не было подобной пищи. Похожая тенденция была отмечена и в группе мужчин.

В рамках анализа исследователи учитывали и другие важные факторы. В частности, есть ли у добровольцев вредные привычки, из каких еще продуктов они обычно получают питательные вещества и так далее.

"Мелкая рыба легко съедается целиком, включая голову, кости и прочее. В продукте действительно содержатся уникальные питательные вещества, способствующие поддержанию хорошего здоровья", - подытожили исследователи.



Ранее врач-эндокринолог прокомментировала привычку жителей Китая пить горячую воду. Это положительно влияет на пищеварение, работу кишечника. Так, горячие напитки не задерживаются в желудке, всасываются в тонком кишечнике, что помогает создать нужное расслабление всех пищеварительных сфинктеров. Однако стоит помнить, что слишком горячая вода небезопасна (у пищевода нет болевых рецепторов), можно получить ожог. Температура воды должна быть около 40 градусов. Лучше всего ее пить утром натощак незадолго до завтрака.