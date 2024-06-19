Ученые создали датчик для непрерывного мониторинга здоровья

Исследователи из университетов Онтарио разработали носимый датчик в виде пластыря, способный беспрерывно отслеживать уровни сахара в крови, лактаты и другие важные показатели здоровья в течение нескольких недель, передавая данные на смартфон или другое устройство.

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Новинка под названием Wearable Aptalyzer, созданная командой ученых из университетов Макмастер и Ватерлоо, использует массив маленьких гидрогелевых игл, которые проникают настолько глубоко, чтобы достигнуть межклеточной жидкости под кожей, не затрагивая кровеносных сосудов или нервов.

Патч собирает информацию о маркерах в жидкости и передает ее на электронное устройство, создавая непрерывную запись изменений биомаркеров. Эта технология позволит медицинским специалистам получать актуальную медицинскую информацию, которая сегодня доступна лишь после анализа крови и лабораторных исследований.

Новая разработка может упростить мониторинг показателей различных заболеваний, делая его таким же простым, как отслеживание пульса и артериального давления. Ученые подробно описали свою работу в статье, опубликованной сегодня в журнале Advanced Materials.