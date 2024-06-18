Ученые выяснили, какая терапия оказалась эффективной при лечении черепно-мозговых травм

Американские ученые из Массачусетской больницы общего профиля, Пенсильванского университета и других научных учреждений изучили влияние низкоинтенсивной светотерапии на пациентов, выздоравливающих после черепно-мозговых травм (ЧМТ). Исследование опубликовано в научном журнале Radiology.

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Традиционные методы терапии ЧМТ сосредоточены на фармакологических вмешательствах, но сегодня рассматриваются немедикаментозные способы лечения. Одним из таких подходов служит фотобиомодуляция — воздействие на мозг инфракрасным светом через кожу головы или носовые проходы.

В новом исследовании ученые провели двойное слепое контролируемое тестирование. Это значит, что ни участники, ни исследователи не знали, кто получал фактическое лечение, а кто — плацебо.

В эксперименте задействовали 68 пациентов с умеренной ЧМТ, определяемой по специфическим баллам по шкале комы Глазго и наличию отклонений на сканировании мозга.

Участники группы светотерапии низкого уровня носили шлемы, излучающие ближний инфракрасный свет.

«Череп достаточно прозрачен для ближнего инфракрасного света. Как только ты надеваешь шлем, весь мозг погружается в инфракрасную ванну», — объяснил соавтор исследования Раджив Гупта из отделения радиологии Массачусетской больницы общего профиля.



Лечение проводилось в течение 72 часов после травмы и повторялось дважды в течение следующих нескольких дней. Каждый сеанс длился около 20 минут. Контрольная группа прошла те же процедуры, но их шлемы ничего не излучали.

Исследование показало, что низкоинтенсивная светотерапия связана с большими изменениями в функциональных связях в состоянии покоя (RSFC) между определенными парами областей мозга по сравнению с имитацией лечения. RSFC относится к синхронизации активности мозга между различными областями, пока человек находится в состоянии покоя, что может дать представление о функциональных сетях мозга.

От острой фазы до подострой фазы семь пар областей мозга показали большее увеличение связности в группе низкоуровневой светотерапии по сравнению с группой имитации.

Эти регионы включали области, участвующие в сенсорной обработке, моторном контроле и когнитивных функциях. Кроме того, группа фотобиомодуляции продемонстрировала усиление связи между левым височным полюсом и различными областями противоположного полушария, такими как височная, теменная и затылочная доли.

По словам исследователей, они доказали, что светотерапия может поддерживать естественные процессы заживления мозга, способствуя функциональным связям между ключевыми областями. Однако клиническое значение этих изменений остается неясным, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить терапевтический потенциал этой методики.