ИИ ускорит отбор пациентов для клинических испытаний

Ученые из США создали систему на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая быстро и точно отбирает пациентов для участия в клинических испытаниях лекарств. Это позволит снизить стоимость и ускорить разработку новых препаратов.

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В новом исследовании ученые протестировали систему RECTIFIER на основе искусственного интеллекта. Она анализирует электронные карты пациентов и определяет их соответствие критериям отбора для испытаний препаратов от сердечной недостаточности.

Оказалось, что RECTIFIER превосходит специалистов по точности отбора пациентов, при этом его стоимость на порядки ниже.

Отбор участников в испытания занимает много времени и средств. Новые лекарства должны тестироваться на людях с определенными характеристиками, чтобы гарантировать их безопасность и эффективность.

Ученые отмечают, что внедрение ИИ в клинические исследования требует осторожности, так как оно может привести к предвзятости и пропускам важной информации из медицинских карт. Поэтому необходимы дополнительные проверки результатов работы ИИ.