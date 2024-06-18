В Новосибирске запустили томографический центр для научных исследований животных

Центр с томографом для проведения научных доклинических исследований животных начал работу в лаборатории ядерной и инновационной медицины Новосибирского государственного университета (НГУ). Об этом сообщил журналистам заведующий лабораторией, доцент Владимир Каныгин.
Необходимость создания центра доклинических исследований на крупных млекопитающих стала актуальной несколько лет назад, когда российские ученые начали проводить эксперименты по определению эффективности одного из направлений лучевой терапии - бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). В испытания этого метода лечения рака активно участвует НГУ.
"Это единственный центр за Уралом, который обладает такими возможностями, это совершенно уникальное явление. Такой центр открывается впервые за пределами Москвы и Петербурга. Основная цель - это база для проведения доклинических исследований на крупных млекопитающих. Это фармакология, различные разделы медицинских исследований хирургического и терапевтического плана, это возможность биологических исследований", - сказал он.
Ученый пояснил, что проведение подобных исследований в условиях обычных клинических медицинских центров законодательно запрещены. Благодаря изображения с томографа, который был приобретен при поддержке руководства НГУ, ученые смогут определять действует ли терапия на исследуемое животное и где конкретно локализовано новообразование.
"Томографов такого класса для исследовательских целей в большинстве городов страны нет", - сказал он.
В центре, кроме помещения с томографом, также оборудованы комнаты для введения животных в наркоз и аппаратная, чтобы наблюдать за процессом МРТ.
Бор-нейтронозахватная терапия - это способ избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора, а затем облучают потоком нейтронов. В перспективе ежегодно с помощью перспективной методики до 2 млн онкобольных могут получать необходимую помощь. Клинические испытания метода лечения онкологических заболеваний бор-нейтронозахватной терапией (БНЗТ) - видом лучевой терапии - планируют начать в 2025 году на базе онкоцентра им. Н. Блохина.