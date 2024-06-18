В Новосибирске запустили томографический центр для научных исследований животных

Центр с томографом для проведения научных доклинических исследований животных начал работу в лаборатории ядерной и инновационной медицины Новосибирского государственного университета (НГУ). Об этом сообщил журналистам заведующий лабораторией, доцент Владимир Каныгин.

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Необходимость создания центра доклинических исследований на крупных млекопитающих стала актуальной несколько лет назад, когда российские ученые начали проводить эксперименты по определению эффективности одного из направлений лучевой терапии - бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). В испытания этого метода лечения рака активно участвует НГУ.

"Это единственный центр за Уралом, который обладает такими возможностями, это совершенно уникальное явление. Такой центр открывается впервые за пределами Москвы и Петербурга. Основная цель - это база для проведения доклинических исследований на крупных млекопитающих. Это фармакология, различные разделы медицинских исследований хирургического и терапевтического плана, это возможность биологических исследований", - сказал он.



Ученый пояснил, что проведение подобных исследований в условиях обычных клинических медицинских центров законодательно запрещены. Благодаря изображения с томографа, который был приобретен при поддержке руководства НГУ, ученые смогут определять действует ли терапия на исследуемое животное и где конкретно локализовано новообразование.

"Томографов такого класса для исследовательских целей в большинстве городов страны нет", - сказал он.



В центре, кроме помещения с томографом, также оборудованы комнаты для введения животных в наркоз и аппаратная, чтобы наблюдать за процессом МРТ.

Бор-нейтронозахватная терапия - это способ избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора, а затем облучают потоком нейтронов. В перспективе ежегодно с помощью перспективной методики до 2 млн онкобольных могут получать необходимую помощь. Клинические испытания метода лечения онкологических заболеваний бор-нейтронозахватной терапией (БНЗТ) - видом лучевой терапии - планируют начать в 2025 году на базе онкоцентра им. Н. Блохина.