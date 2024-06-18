Названы сроки окончания исследований пневмококковой вакцины

Окончание клинических исследований пневмококковой вакцины ожидается в 2026 году
Клинические исследования новой пневмококковой вакцины, разрабатываемой Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), планируется завершить в 2026 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.
"Клинические исследования пневмококковой вакцины уже идут, завершение ожидается в 2026 году", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в соответствии с предварительными результатами исследований пневмококковая вакцина показала хорошую иммуногенность, безопасность и эффективность. Препарат, согласно плану агентства, должен быть зарегистрирован ориентировочно в конце 2026 года.
Ранее в июне руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что агентство закончило доклинические исследования пневмококковой вакцины, которая производится по полному циклу "от антигена до упаковки".
"Она построена на серотипах пневмококка, которые характеризуют именно потребности россиян, нашей территории, в том числе это самые распространенные, самые патогенные серотипы и антибиотикорезистентные, что позволяет проявлять более высокую эффективность", - рассказала Скворцова.