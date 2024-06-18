Названы сроки окончания исследований пневмококковой вакцины

Клинические исследования новой пневмококковой вакцины, разрабатываемой Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), планируется завершить в 2026 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

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"Клинические исследования пневмококковой вакцины уже идут, завершение ожидается в 2026 году", - говорится в сообщении.



В пресс-службе добавили, что в соответствии с предварительными результатами исследований пневмококковая вакцина показала хорошую иммуногенность, безопасность и эффективность. Препарат, согласно плану агентства, должен быть зарегистрирован ориентировочно в конце 2026 года.

Ранее в июне руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что агентство закончило доклинические исследования пневмококковой вакцины, которая производится по полному циклу "от антигена до упаковки".