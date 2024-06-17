Ученые выявили шесть видов депрессии и тревоги

Ученым из Сиднейского и Стэнфордского университетов благодаря сканированию мозга удалось выявить шесть типов тревоги и депрессии. Сочетание этих расстройств является одним из самых распространенных психических заболеваний, к которому часто не удается найти оптимальное лечение. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В исследовании приняли участие более 1 тысячи человек, среди которых было 850 человек на лечении. Их мозг был просканирован в состоянии покоя и во время выполнения эмоциональных заданий. Сравнение результатов сканирование мозга здоровых и больных людей помогло выявить шесть типов заболевания.

Так, у некоторых пациентов была обнаружена увеличенная реакция мозга, которая отвечает за планировку и подготовку. У других пациентов была замедленная реакция на фотографии грустных людей. Эта группа страдала от нарушений концентрации и импульсивности. Также выяснилось, что на них лучше всего оказывает воздействие когнитивно-поведенческая терапия. У третьей группы была обнаружена тяжелая степень состояния потери интереса к жизни. Кроме того, были выявлены еще три группы со своими характерными особенностями.